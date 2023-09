Inter, la rivelazione di Inzaghi: "I nuovi si sono inseriti bene così..."

MILANO - Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter capolista a punteggio pieno dopo 5 giornate di campionato, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo : "È la quarta gara in dieci giorni - ha spiegato il tecnico a Inter TV - e tanti giocatori hanno anche giocato in nazionale accumulando viaggi e trasferimenti, ma per fortuna ho una rosa competitiva. Farò le mie scelte dopo l'allenamento di oggi". Sugli avversari neroverdi: "Vengono da una gran vittoria con la Juve e hanno un ottimo allenatore che dà una grande organizzazione alla sua squadra, serviranno bravura e determinazione per fare una partita importante".

Inzaghi: "Chi era qui ha aiutato i nuovi a capire l'Inter"

"Cosa è cambiato quest'anno? È un dato di fatto che creiamo tanto, come nella scorsa stagione, ma siamo più determinati quando ci avviciniamo all'area avversaria. Per farlo lavoriamo con tutti i giocatori, non solo con gli attaccanti". Inzaghi ha poi parlato dei nuovi arrivati: "Abbiamo cambiato parecchio e i giocatori che erano qui sono stati bravi a far capire a tutti i nuovi come approcciarsi al mondo Inter. Vedo grandissima disponibilità e tutti stanno lavorando molto bene e con determinazione". L'Inter ha il miglior attacco del campionato e la miglior difesa d'Europa: "I dati sono importanti, ma è tutta la squadra che lavora bene in fase difensiva. Dobbiamo continuare a crescere in entrambe le fasi - ha concluso Inzaghi - mettendo tanta motivazione in ogni singolo allenamento".