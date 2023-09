Inter: il bilancio del club, i nuovi rumors dal Bahrein e la valutazione da 1,3 miliardi

Il bilancio 22/23 dell’ Inter si chiude con la perdita già ampiamente prevista, anche nell’ordine di grandezza, di 85 milioni. Un risultato migliorativo, rispetto ai 140 di rosso del 21/22 e ai 245 del 20/21, ottenuto grazie alla marcata riduzione dei costi operativi (da 528 a 465 milioni) e a un incremento di 60 nei ricavi, sospinti dai premi Champions e da incassi senza precedenti dal box office di San Siro. La perdita non dovrebbe produrre effetti negativi sul patrimonio netto consolidato (già negativo per 85 l’anno scorso) grazie alla decisione della proprietà di convertire in patrimonio 86 milioni di finanziamenti soci già a bilancio. La conversione è necessaria perché il Settlement Agreement consente perdite (entro limiti fissati) nel periodo di monitoraggio, purché coperte dagli azionisti. Con un certo orgoglio, il comunicato rivendica anche come «nell’anno solare 2023 l’azionista di maggioranza» ovvero Grand Tower, società lussemburghese attraverso cui Zhang controlla l’Inter, abbia «immesso nuovi finanziamenti per 51 milioni». A dirla tutta, la cassa immessa da Zhang attingendo alla liquidità disponibile in Lussemburgo, proveniente dal finanziamento Oaktree, ammonta a 26. Come si legge nel bilancio trimestrale al 31 marzo della controllata Inter Media, gli altri 25 sono interessi non incassati sui finanziamenti soci.

Inter, l'equilibrio finanziario e gli scenari futuri

Non tutta cassa in entrata, quindi, semmai non uscita. Va tuttavia detto che, nell’ultimo esercizio, l’Inter sembra avere raggiunto un equilibrio finanziario perché, sommando alla perdita netta i costi non monetari (principalmente gli ammortamenti) si desume una sostanziale autosufficienza che il management ha mantenuto anche con un mercato gestito in attento equilibrio. L’Inter non prevede sanzioni dall’Uefa per il settlement agreement concluso l’anno scorso perché, in effetti, il 2023 è un periodo sostanzialmente di grazia nel quinquennio di monitoraggio. L’equilibrio economico andrà raggiunto nel triennio 24-25-26, in cui l’Inter dovrà contenere (come tutti) la perdita entro un massimo complessivo di 60 milioni ma già nel biennio 23/24 e 24/25 la perdita tollerata sarà, al massimo, 30 annui.

La valutazione da 1,3 miliardi

Il percorso di rientro verso una struttura di costi sostenibile proseguirà dunque nei prossimi anni, qualunque sia la proprietà. Da giorni echeggiano boatos di potenziali acquirenti dal Medio Oriente. Si parla di Investcorp, fondo basato in Bahrein, balzato l’anno scorso alle cronache calcistiche perché interessato al Milan. Mesi fa si parlava del finlandese Ziliacus, ora si ipotizza valutazioni da 1,3 miliardi non confermate (per ora) dalla stampa finanziaria internazionale. L’operazione non è semplice perché tra sette mesi scadrà il finanziamento a fronte del quale Zhang concesse a Oaktree il pegno sull’Inter. Investcorp non è un fondo sovrano ma un private equity che dovrebbe raccogliere l’interesse di un pool di investitori (cosa che non riuscì col Milan) a cui presentare un investment case in cui proporre, tra le altre valutazioni,