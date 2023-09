Lautaro senza tregua e Thuram per la fuga: l’Inter a caccia della sesta vittoria consecutiva

Nei piani originari avrebbe dovuto essere il dopo-Dzeko, da aggiungere ad un attacco che, oltre a Lautaro, avrebbe potuto contare sul ritorno di Lukaku. Da svincolato, era un’occasione da sfruttare dopo il mancato accordo con il bosniaco, che voleva un biennale e non certo a cifre di favore. Per di più, soffiarlo al Milan ha regalato un piacere supplementare. Il voltafaccia di Big Rom, invece, ha stravolto lo scenario. E Thuram ha automaticamente salito uno scalino, divenendo la prima scelta come partner del Toro. Logico pensare che il reparto offensivo nerazzurro, completato poi dai 34enni Arnautovic e Sanchez potesse essersi indebolito. E le prime amichevoli non avevano fatto altro che alimentare questi dubbi.

Thuram, che impatto

Beh, quando è cominciato il calcio vero, ecco che Thuram si è presentato sul suo nuovo palcoscenico con il vestito di gala, ovvero con tutta la sua qualità, la sua fisicità e la sua fantasia. Insomma, l’impatto è stato oltre le aspettative. E dopo l’assist con il Cagliari, sono arrivati il primo gol con la Fiorentina e il ciclonico destro in un derby giocato da dominatore. Ebbene, ora che Arnautovic starà fuori per un paio di mesi, Inzaghi avrà ancora più bisogno di Thuram, non potendo contare sulla staffetta con l’austriaco. E ne avrà bisogno al massimo delle sue potenzialità. In Champions, contro la Real Sociedad, è partito in panchina, ma appena entrato ha subito dato una nuova vivacità all’attacco, contribuendo al pareggio di Lautaro. Ad Empoli, invece, dopo un avvio promettente, non è stato altrettanto efficace. Comprensibile, dopo un primo mese di gare ufficiali condotto a mille, con l’intermezzo delle nazionali, condito dal primo gol in assoluto con la Francia. Questa sera, però, contro il Sassuolo, servirà il vero Thuram per portare a casa un’altra vittoria e consolidare il primato.

Lautaro, il ruolo da trascinatore

La verità è che Lautaro, ora, è tra i nerazzurri più stanchi. Non solo è stato sempre titolare, ma è stato sostituito solo 2 volte in 6 gare. Ed è chiaro che pure il doppio viaggio intercontinentale per rispondere alla convocazione dell’Argentina ha lasciato qualche scoria. Insomma, il Toro proverà ancora a trascinare la squadra, ma Thuram dovrà dargli una mano. Sotto questo aspetto, l’entusiasmo con cui l’attaccante francese sta affrontando la nuova avventura può diventare un fattore. Si vede che si diverte e che gli piace quello che sta facendo. San Siro è già innamorato e questa sera la gente nerazzurra sarà pronta a dedicargli un nuovo tributo. Affronta una difesa, quella neroverde, che ha già incassato 11 gol, quindi più di un paio a partita. Nello scorso campionato, Lukaku schiantò con il suo fisico, firmando una doppietta. Evidentemente, Thuram non può essere Big Rom, non ha le stessa caratteristiche. Ma con le sue prodezze può contribuire a cancellarne il ricordo.