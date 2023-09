Zazzaroni: “Mkhitaryan e il suo straordinario impegno umanitario. Se ne deve parlare!”

Zazzaroni, che elogio a Mkhitaryan: "Ha una testa pensante"

Zazzaroni sottolinea inoltre che il centrocampista nerazzurro abbia "una testa pensante" e si augura "di poterlo avere presto in radio. Parliamo di 85mila profughi - prosegue il Direttore del Corriere dello Sport - Stadio - lasciamo da parte la parte politica ma affrontiamo la parte umanitaria, sottolineo l'impegno umanitario di questo calciatore che per me è anche straordinario in campo".