Inzaghi coccola Lautaro e lo 'stuzzica': "È il leader dell'Inter, ma il mio poker.."

"Sapevamo che non era una partita facile e ci aspettavamo la Salernitana con un altro modulo - ha sottolineato il tecnico ai microfoni di Sky dopo il match dell'Arechi -, dovevamo essere più bravi in fase di non possesso invece abbiamo concesso troppo nel primo tempo. Nella ripresa siamo andati meglio". Così invece sulla corsa per lo scudetto: "Sappiamo che è difficile giocare partite importanti ogni due giorni e mezzo, sappiamo cosa dobbiamo fare e spero di fare il più possibile come in questi due anni". Elogi poi per i suoi attaccanti: "Lautaro? È stato bravissimo, ma come sono stati bravi anche Sanchez e Thuram che hanno avuto delle chance nel primo tempo. Lautaro ha fatto un ottimo inizio, con me è stato sempre costante oggi doveva riposare ma è il nostro capitano, un leader che deve continuare così e non fermarsi. Con tante partite c'è bisogno di tutti".

Lautaro come Inzaghi: attaccanti da poker

AI microfoni di Dazn invece un siparietto in risposta a una domanda dallo studio: "Meglio il poker di Lautaro o il mio contro il Marsiglia in Champions League con la maglia della Lazio? Probabilmente il mio... - ha risposto sorridendo Inzaghi ricordando i quattro gol segnati all'Olimpico il 14 marzo 2000 nel 5-1 dei biancocelesti contro i francesi - e appena incrocio Lautaro glielo ricorderò".

