Calhanoglu: "Montella ct della Turchia? Sono contento perché..."

MILANO - "Andare in finale l'anno scorso è stato molto importante, non è stato facile". Hakan Calhanoglu è intervenuto oggi in conferenza stampa assieme all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di Champions League con il Benfica. Anche questa, per Calhanoglu non sarà semplice, in quanto "Il Benfica è una squadra forte, che fa pressing alto con entusiasmo e voglia. Sappiamo chi affronteremo domani - ha detto a Sky- una squadra che va sempre avanti e non molla mai, però ci siamo preparati bene e vedremo cosa succederà. Per me è stato importante riposare con la Real Sociedad, domani non vedo l'ora di giocare una partita molto importante per i nostri tifosi".