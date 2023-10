Inter-Roma, la clamorosa scelta di Inzaghi alla vigilia: cosa ha deciso di fare

MILANO - Simone Inzaghi non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della grande sfida con la Roma in programma a San Siro, domenica alle ore 18. Una scelta, quella del tecnico dell'Inter, dettata non solo dalla volontà di concentrarsi solo sulla gara contro i giallorossi, ma anche e soprattutto per evitare possibili strumentalizzazioni sulle domande che sicuramente sarebbero arrivate su Romelu Lukaku, attesissimo ex della gara. Inzaghi, inoltre, non parlerà neanche alla tv nerazzurra. Del resto, oltre ai giocatori e al ds Marotta, anche i tifosi si sono espressi sulla querelle Lukaku.