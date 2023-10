Acerbi, l'incubo dei bomber. E arriva la standing ovation a cena

Non è una collezione qualsiasi perché a comporla ci sono attaccanti rigorosamente di pregio. Si allunga la lista di chi si è dovuto piegare alle marcature difensive di Francesco Acerbi e l’ultimo a entrare nella collezione è stato Romelu Lukaku, l’uomo più atteso della sfida di domenica scorsa. Se l’ex di turno per eccellenza non ha brillato è stato anche a causa della gabbia del difensore classe 1988, che non gli ha concesso il minimo margine per iscriversi alla partita e lo ha anticipato in più occasioni, forte anche dell’esperienza maturata in allenamento quando erano ex compagni. Così alla Scala Big Rom si è ritrovato senza artigli, com’era già successo a Osimhen a San Siro nel campionato scorso, ad Haaland nell’ultima finale di Champions e com’è capitato più volte a Giroud , mai a segno nei cinque derby del 2023 con l’ex Lazio e Sassuolo in campo. In più se il norvegese a Istanbul è rimasto a secco pur vantando nella scorsa stagione la media di un gol a partita, il francese non segna in una stracittadina dalle vittorie rossonere del 2022, quando tra febbraio e settembre andò a segno tre volte in due partite di campionato senza però fronteggiare Acerbi come avversario. Quanto al nigeriano, invece, il prossimo appuntamento è fissato per inizio dicembre con Napoli- Inter in programma al Maradona per un altro testa a testa in area di rigore.

Acerbi e il tempo che non passa

A 35 anni il centrale nerazzurro sta vivendo ormai da tempo una seconda giovinezza, diventando sempre di più una delle certezze di Inzaghi, che proprio in virtù dello scontro con Lukaku l’aveva fatto riposare nel match precedente in Champions contro il Salisburgo. Anche i tifosi gli riconoscono questo ruolo da baluardo difensivo davanti a Sommer e domenica sera è stato significativo il momento vissuto in un ristorante non lontano dallo stadio dopo la partita con la Roma. Quando a fine cena Acerbi si è alzato (era assieme al fratello e alla famiglia) c’è stata una vera e propria ovazione tra gli applausi scroscianti dei presenti. Il giocatore ha ringraziato tutti prima di concedersi anche alle fotografie di rito con i tifosi. Sui social, invece, ha pubblicato le foto della partita, scegliendo (forse non casualmente) come primo scatto un suo intervento di testa proprio ai danni di Lukaku, oltre a un monito per i compagni: «Lavoriamo senza guardare la classifica». Già l'anno scorso la sua presenza era stata irrinunciabile per Inzaghi, che l'aveva anche esonerato dalle preziose rotazioni di fine stagione.

Una presenza fissa

Il centrale interista ha raggiunto la condizione ideale soltanto a stagione iniziata, dopo aver accusato a inizio agosto un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Ha debuttato proprio contro il Milan, nel derby del pokerissimo a metà settembre, sfida in cui è andato a segno Leao mentre Giroud è rimasto ancora intrappolato in gabbia. Di certo Inzaghi (così come Spalletti in Nazionale) può fare leva su un pilastro che offre garanzie anche nelle situazioni più complesse, in grado di dare l’esempio a un reparto comunque capace di blindarsi a ripetizione in questo avvio di campionato e in Europa. Dopo la sfida contro i rossoneri, in Serie A Acerbi è sempre partito titolare e non è mai stato sostituito. Adesso è già pronto per i prossimi big match visto che all’orizzonte ci sono le trasferte in casa di Napoli e Juve e un pass per gli ottavi di Champions da blindare. I goleador di razza in circolazione sono avvisati.