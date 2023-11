Inter, tutte le novità su Pavard: come sta e quando può tornare

Inter, Darmian è sempre pronto

Buon per Inzaghi che Darmian sappia sempre come farsi trovare pronto. Era accaduto anche l’anno scorso, dopo il lungo stop di Skriniar. Ebbene, alla riprova dei fatti, l’assenza dello slovacco non si è nemmeno fatta sentire. L’azzurro, insomma, dovrà fare ancora una volta gli straordinari, a cominciare dal match con il Salisburgo. Ma Inzaghi è già pronto a gettare nella mischia Bisseck, magari già domenica prossima con il Frosinone.

Inzaghi prepara il turnover

Ad ogni modo, ora il focus è tutto sulla Champions. Vincere in Austria vorrebbe dire qualificazione (o quasi) in anticipo alla seconda fase. Ma visto quanto fatto vedere dal Salisburgo a San Siro, servirà un’Inter in versione Atalanta. Vale a dire solida, compatta, fisica e pronta a soffrire in caso di necessità. Inzaghi, come d’abitudine ormai, medita qualche cambio. Insieme a Darmian, in difesa è certo il ritorno di Bastoni. Per il resto di candidano per una maglia dall’inizio Carlos Augusto a sinistra, Frattesi in mezzo al campo e Sanchez per affiancare Lautaro in attacco. Dall’allenamento di oggi uscirà qualche indicazione in più. Intanto c’è la buona notizia che, a meno di sorprese, sull’aereo diretto in Austria si imbarcherà anche Arnautovic, out dallo scorso 24 settembre.

Inter, si cerca in Sud America

Intanto, come era accaduto anche lo scorso anno, Baccin è volato in Sud America per un tour dedicato alla visione di nuovi talenti. La prima tappa della missione del vice-ds nerazzurro è stata la finale di Coppa Libertadores tra Fluminense e Boca Juniors. Nei prossimi giorni si sposterà tra Argentina e Uruguay.