Dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, che lo ha costretto a saltare Juventus- Inter , Alessandro Bastoni era in dubbio anche per la sfida contro il Napoli . Adesso è arrivata la decisione di Inzaghi sul difensore.

Inter, la scelta su Bastoni

Il difensore ha provato a recuperare fino all'ultimo, ma alla fine Inzaghi ha deciso di non rischiarlo. Bastoni non prenderà quindi parte a Napoli-Inter, per poi tornare in campo nella sfida casalinga contro l'Udinese in programma il 9 dicembre.