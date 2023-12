Zazzaroni: "Inter più bella di sempre? Serve mangiare più pesce azzurro per la memoria"

Dopo la conclusione della domenica di Serie A, il direttore del Corriere dello Sport - Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto dagli studi di Pressing, su Italia 1, parlando così dell'Inter e del ritorno in vetta dopo la vittoria sull'Udinese. "L'Inter è l'unica squadra che gioca con due punte vere, due centravanti. Gli altri giocano con una punta e una mezza punta, questo aspetto tatticamente mette in difficoltà gli avversari dell'Inter. Hanno due centravanti, due esterni che spingono, Thuram fa lo stesso lavoro di Lautaro. Questa è l'Inter più bella di sempre? Se è questa la domanda, io direi di mangiare più pesce azzurro, per la memoria, il fosforo. La cosa bella è che la Juve più povera di sempre è seconda".