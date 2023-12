Inter prima del girone di Champions League se...: tutte le combinazioni

L ' Inter di Simone Inzaghi ha già staccato in anticipo il pass per gli ottavi di finali di Champions League anche se i nerazzurri hanno ancora un altro obiettivo da raggiungere: quello di chiudere la pratica al primo posto del Gruppo D. L'importanza di conquistare la testa del girone è fondamentale per garantirsi un sorteggio più benevolo.

Inter, tutte le combinazioni per arrivare prima nel girone

La squadra guidata da Simone Inzaghi scenderà in campo contro la Real Sociedad, sua diretta avversaria, e per centrare il primo posto dovrà necessariamente ottenere una vittoria. In caso di pareggio sono gli spagnoli a essere avanti per miglior differenza reti (+5 contro +3).

Le altre del Gruppo D

Sempre nel Gruppo D al Salisburgo basta una vittoria, un pareggio o una sconfitta con un gol di scarto contro il Benfica per approdare agli spareggi di Europa League. Al contrario per sperare in un passaggio del turno i lusitani dovranno vincere con almeno due gol di scarto.