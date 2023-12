Marotta sul mercato: "Sostituire Cuadrado? Ne parleremo..."

ROMA - "Con la Lazio è una gara come le altre, una partita in cui cerchiamo tre punti e continuità. La classifica è momentanea e non la guardiamo, dice qualcosa ma non più di tanto". Parola di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a Dazn nel pre gara dell'Olimpico. "La nostra squadra è formata da professionisti seri che si motivano da soli e col supporto del tecnico, sanno cosa serve fare" ha aggiunto Marotta, che poi ha affrontato il discorso Cuadrado (con l'ex Juve che starà fuori 4 mesi): "Pensare al mercato? Gli infortuni fanno parte del rischio, la nostra è una rosa di qualità e se c'è necessità possiamo pensare di intervenire. Parleremo con l'allenatore, Ausilio e Baccin, ma senza allarmismi. La squadra sta facendo davvero bene" ha concluso.