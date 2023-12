ROMA - L'errore madornale di Marusic spalanca la via del gol a Lautaro Martinez, che al 40' sblocca Lazio-Inter e firma l'1-0. Il tocco facile a porta vuota, poi la corsa verso lo spicchio di tifosi interisti mentre si alza la maglietta e mostra una scritta: "Fuerza Bahía Blanca". La dedica è per le 13 vittime in Argentina, nella città di origine di Lautaro, rimaste coinvolte in un tragico incidente, il crollo di un tetto di un centro sportivo a causa di una tempesta.