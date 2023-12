Inter, l’ossessione scudetto e l’eredità di Istanbul

La proprietà in smart working la scelta l’ha fatta e l’ha dichiarata: scudetto. A costo di sacrificare la Champions? Certamente, forse. Di sicuro non a qualunque costo, nel senso che non ci sarà budget per il mercato di gennaio, o sarà minimo, e dunque Inzaghi e l’area sport dovranno arrangiarsi di conseguenza, valutando l’anticipo della cessione di qualche giovane (Oristanio? Valentin Carboni?) per mettere una toppa sulla fascia destra, dove ora sono ko Dumfries e Cuadrado. Ma Inzaghi e la squadra, a questo punto, cosa preferiscono? Certi indizi sparsi qua e là, come il turnover adoperato anche contro la Real Sociedad, quando c’era in palio il primo posto nel girone, suggerirebbero una scelta in linea con la visione societaria. Comprensibile, mettendosi nei panni di Simone Inzaghi che insegue il primo scudetto. Impossibile, tuttavia, voltare intenzionalmente le spalle alla Champions: il cammino verso Istanbul non solo ha dato al gruppo nerazzurro identità e consapevolezza ma - numeri alla mano - ha creato le premesse di bilancio per muoversi in un certo modo in estate.