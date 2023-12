Moratti: "Mourinho è adatto per la Roma". Poi svela il retroscena su Messi

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A. Ecco alcuni passagggi: "Sono sempre lo stesso -ha affermato Moratti-, con tutti gli interessi principali della mia vita nella mia attività: non c'è più l'adrenalina e l'amore per l'Inter, una cosa che sentivo come dovere ma soprattutto come passione. Sono preso dalle altre attività e dalla famiglia. Quanto penso all'Inter? E' diverso essere presidente ed essere tifoso. Adesso la vivo diversamente. Chiaro che l'Inter è molto importante per la mia vita: chi si riferisce a noi, pensa all'Inter. Con chiunque io parli, si parla anche dell'Inter. Il Triplete? Non è facile vincerlo, a noi è capitato nell'ultimo mese, non mi aspettavo che fosse considerato così importante. Il campionato poteva essere vinto prima, invece abbiamo sofferto fino alla fine: è stata una cosa fantastica, preparata bene perché sia con Mourinho che Mancini la squadra era fortissima".