Infortunio Lautaro: Inzaghi svela come sta e perché è uscito con il Bologna

Serata storta per Lautaro Martinez e per l'Inter, eliminata dalla Coppa Italia. Non solo il rigore sbagliato al 65', lasciandosi ipnotizzare da Ravaglia, ma anche l'infortunio al 9° minuto del primo tempo supplementare che l'ha costretto a lasciare il campo. Una ben visibile smorfia di dolore da parte dell'argentino, che si è poi toccato la coscia sinistra fino a zoppicare verso la panchina, dove è stato fasciato dallo staff medico.