Inter, tifosi infuriati sui social con l'arbitro: cosa è successo

MILANO - Tifosi interisti infuriati con l'arbitro La Penna, che ha diretto ieri la gara di Coppa Italia dei nerazzurri contro il Bologna. Nello specifico i supporters reclamano un calcio di rigore per un presunto contatto tra Lautaro Martinez e Corazza. Il difensore rossoblù, all'interno della propria area di rigore, effettivamente allarga parecchio la propria gamba destra sull'attaccante argentino, che cede il pallone ad Arnautovic e immediatamente termina a terra. Il tifo interista reclama quindi un torto arbitrale per il penalty non assegnato e sui social non si risparmiano le critiche al direttore di gara: tuttavia, come analizzato nella moviola, la scelta di La Penna di non fischiare è perfettamente coerente con il metro arbitrale adottato nel corso della gara.