Perché il punto contro un grande Genoa è molto prezioso per l'Inter

Anche la corazzata Inter può frenare la sua corsa se, lungo la sua navigazione incontra un Grifone combattivo e orgoglioso che gioca una delle migliori partite stagionali proprio contro la capolista. La par condicio genoana è ineccepibile: 1-1 con la Juve il 15 dicembre, 1-1 con l'Inter due settimane più tardi . Se a Torino, nell'ultima partita dell'anno, Allegri batte Mourinho, si porta a -2 da Inzaghi. La partita di Marassi è stata bella , intensa, agonisticamente giocata a un gran ritmo, sino alla fine che sembrava non arrivare mai . Anche perché, nel primo tempo la gara era stata sospesa per quasi dieci minuti a causa del lancio di fumogeni che, in teoria, in uno stadio non potrebbero entrare. Arnautovic ha segnato il secondo gol stagionale, favorito anche dall'errore di Doveri. Nell'azione decisiva, l'arbitro ha sorvolato sull'evidente spinta di Bisseck ai danni di Strootman e ha avuto la presunzione di non andare al Var, quantomeno per rivedere l'episodio. Legittime le proteste dei genoani.

Inter, un punto guadagnato

All'austriaco, però, in pieno recupero del primo tempo ha risposto Dragusin, di partita in partita fra i più apprezzati difensori del campionato. Nella circostanza, inopinatamente Impacciato e in ritardo è stato Sommer, colpevole di uno dei pochi errori della stagione. Anche nella ripresa, il confronto è stato equilibrato. Gilardino, al terzo risultato utile consecutivo, ha cercato di vincerlo inserendo Messias, Malinovskyi e Retegui. Al contrario di Barella che, richiamato in panchina, ha preso a calci una bottiglietta in preda a evidente nervosismo, l'Inter consideri il pareggio colto a Fort Marassi un punto guadagnato e non due punti persi. Gilardino chiude in gloria l'anno che l'ha visto riportare il Genoa in Serie A dopo averne assunto il comando il 6 dicembre 2022. Ora lo sta guidando alla grande verso la salvezza. E il 2024 promette nuove soddisfazioni.