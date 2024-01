Pagelle Inter: Barella, gara confusa. Lautaro il migliore

Inzaghi (all.) 6,5 Vittoria e titolo d’inverno, dentro una gara con tate ombre, soprattutto nella fase difensiva. Azzecca l’ingresso di Frattesi non quello di Arnautovic.

Sommer 6

Fa subito muro su Suslov. Inoperoso fino al pari, che è una deviazione ravvicinata. Spiazzato sul rigore, ci pensa il palo.

Pavard 6

Un’unica sbavatura, in marcatura su Djuric. Per il resto è il più lucido là dietro.

Sanchez (38’ st) sv

Contribuisce al caos finale che sorride all’Inter.

Acerbi 5

Si fa prendere il tempo da Henry sul pareggio gialloblù. Dopo le difficoltà con il Genoa, forse è il segnale di una comprensibile stanchezza.

A. Bastoni 6

Non irreprensibile in area. Si fa sentire, invece, in quella avversaria: traversa prima del 2-1, ma anche il colpo a Duda che meritava di essere punito.

Dumfries 5,5

In ritardo di condizione dopo l’infortunio. E, probabilmente, non lo aiuta un fastidio accusato già nel primo tempo.

Darmian (16’ st) 5

Il calcetto da dietro a Magnani è avventato quanto inutile.

Barella 6

Suo il diagonale respinto da Montipò su cui si avventa Frattesi. Ma è l’unico lampo di una gara confusa. Vero che il gol sarebbe stato cancellato, ma perché serve Sanchez invece di calciare a porta vuota?

Calhanoglu 5,5

La sua luce continua ad essere flebile come nelle ultime settimane.

Mkhitaryan 6,5

L’assist per Lautaro è un gioiello, a cui aggiunge la resistenza sulla carica di Duda. Poi, però, commette qualche errore di troppo, al pari di diversi suoi compagni.