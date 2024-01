Inter, Inzaghi: "Critiche? Ci siamo abituati. Contento di Arnautovic e Sanchez"

Manita dell' Inter contro il Monza : 1-5 per nerazzurri grazie alle doppiette di Lautaro e Calhanoglu e al gol di Thuram nel finale. Inzaghi torna a +5 dalla Juventus, in attesa della loro partita contro il Sassuolo, e ha parlato della partita ai microfoni di Dazn.

Inter, le parole di Inzaghi

Queste le sue parole: "Critiche? Quello siamo abbastanza abituati. Non penso solo a Simone Inzaghi, ma a tutti quanti gli allenatori. Però l'importante è avere una squadra che ti segue sempre, questi ragazzi quest'anno e gli altri anni abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare a farne".

Inter, Inzaghi sul mercato

L'allenatore continua: "Del mercato hanno parlato i dirigenti, si è parlato tanto anche degli attaccanti. Di Arnautovic e Sanchez sono contentissimo, perché si stanno allenando nel migliore dei modi e hanno avuto la concorrenza di Lautaro e Thuram, che devono continunare così".

"Siamo a metà del tragitto"

È l'Inter più forte di queste tre stagioni? "No, perché mancano ancora più di 20 partite. Il gruppo dell'anno scorso ha fatto una finale di Champions e ha vinto due trofei, ha fatto grandissimi cose rendendo felici i tifosi e al società. Quest'anno siamo a metà del nostro tragitto. Abbiamo fatto un ottimo girone in Champions. In campionato stiamo tenendo un ottimo ritmo, però siamo lì insieme a un 'altra squadra e ad altre che sono pronte ad approfittare di ogni piccolo sbandamento da qui alla fine".