MILANO - Una notizia che, se confermata, potrebbe portare a conseguenze serie per due giocatori dell'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione del Veneto de il Corriere della Sera due calciatori nerazzurri sarebbero stati querelati per violazione della privacy. I fatti risalirebbero alla sera del 6 gennaio quando all'Hollywood di Milano è andata in scena una festa privata dove erano presenti diversi calciatori, molti di Inter e Verona che si erano sfidate nella gara delle 12.30.