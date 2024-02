Inter, effetto Inzaghi: 250 milioni di introiti e Zhang rinegozia il prestito

Nell'arco di una stagione e mezzo, grazie al cammino coperto nel massimo torneo continentale, fra premi Uefa e incassi delle gare interne, l'Inter ha registrato entrate per circa 250 milioni di euro e sa che se ne assicurerà altri 60 nel 2025, partecipando al mondiale per club. Diritto che la squadra si è guadagnata sul campo, accedendo agli ottavi di finale della Champions League, qualificazione che ha corroborato il suo ranking, nel caso del mondiale per club calcolato soltanto in base ai punti ottenuti nella più importante competizione Uefa. Si capisce perché - l'autorevole Reuters ne ha dato conferma nelle ultime ore - Suning stia trattando con Oaktree il rifinanziamento del prestito di 275 milioni, erogato nel 2021, ora salito a 385 milioni a causa dei maturati interessi al 12 % annuo: fondi da restituire ai californiani entro il prossimo 20 maggio. "Oaktree sta lavorando con Goldman Sachs, advisor di Suning, allo scopo di ottenere una proroga del prestito, per ottenere una dilazione del pagamento di un anno o addirittura due", ha rivelato Reuters, sempre bene informata sulle vicende di calcio e finanza .I brillanti risultati sportivi e gli introiti che hanno fruttato, inducono la proprietà cinese a battere questa strada, rammentando come, dei 275 milioni ricevuti, sinora 100 milioni non siano stati spesi. L'impressione, sempre più forte, è che Suning voglia fare di tutto per tenersi l'Inter. Anche perché, qualora non restituisse il finanziamento a Oaktree, i californiani escuterebbero il pegno ricevuto a suo tempo con Suning: la proprietà del club.