Inter, Berti: "Barella giocatore pazzesco. Gli darei il Pallone d’Oro"

S'illumina di Barella: come l'Inter, anche Nicola Berti che partecipa molto volentieri alle celebrazioni di un centrocampista totale e non più sbalorditivo. Oltre che destinato a mettere sottosopra le gerarchie dei migliori. «Nel suo ruolo, in Europa è il più forte in assoluto: gli darei il Pallone d'oro». Difficile spegnere l'entusiasmo di un giudizio senza mezzi termini, quando si vede un Barella così. Berti è spettatore interessato – nonché tifosissimo interista – perché quel modo di giocare lo conosce benissimo. Ha edificato una carriera così, soprattutto nei dieci anni con la maglia nerazzurra addosso e lo scudetto dei record al primo tentativo. «Ogni tanto Barella lo sento, ho il suo numero. Martedì sera, a San Siro in Inter-Atletico, ero a bordo campo e dopo dieci minuti di partita istintivamente avrei scavalcato per raccogliere i guanti che Barella aveva appena lanciato a terra. Ho pensato di corrompere qualcuno per farmeli dare...».