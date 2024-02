Inter, infortunio Calhanoglu: l'esito degli esami

Quando torna il regista? Le ultime

Calhanoglu salterà la partita di mercoledì contro l'Atalanta, recupero della ventunesima di campionato che fu rinviata per la Supercoppa. Inzaghi spera di ritrovarlo per l'attesa sfida con l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il prossimo 13 marzo.