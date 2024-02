Lautaro svela il segreto dell'Inter: "Dopo la finale di Champions è successa una cosa"

Lautaro e il retroscena sulla finale di Champions League

Ma Lautaro parla anche della stagione che sta vivendo l'Inter, capolista del campionato di Serie A distante dalle inseguitrici: "Siamo una squadra in crescita, continua. Dopo la finale di Champions League siamo maturati sotto ogni aspetto. Ma ora dobbiamo continuare così, impegnandosi per mettere sempre in difficoltà l'allenatore in settimana". Lautaro, dunque, torna a parlare del ko col Manchester City di un anno fa. L'Inter, secondo l'argentino, ha saputo trasformare la delusione del mancato successo in finale di Champions League - per il gol di Rodri - in rabbia positiva per crescere e migliorarsi.