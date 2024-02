Inzaghi mago del turnover, così l'Inter continua a volare

Non ci sono dubbi: Simone Inzaghi è un mago del turnover . A Lecce ne ha cambiati sette su undici, rispetto alla formazione che aveva sconfitto l'Atletico Madrid, ma, ormai, quando si parla dell'Inter schiacciasassi, bisogna citare la proprietà commutativa, adattandola ai nerazzurri: mutando l'ordine dei giocatori, la somma non cambia . E poiché è la somma che fa il totale (cit.Totò) i conti della Beneamata tornano sempre e sono scintillanti: dieci vittorie consecutive dall'inizio del 2024 firmaste da una squadra che sa soltanto vincere, vanta 9 punti di vantaggio sulla Juve seconda, ma con il recupero contro l'Atalanta da disputare il 28 febbraio a San Siro, allinea il miglior attacco (63 gol segnati) e la miglior difesa (12 gol subiti).

Inter, Inzaghi si è superato

Al Via del Mare, Inzaghi si è superato, mandando in campo un'altra Inter (la definizione di Inter B suona irridente e inveritiera). Risultato: tre assist (Frattesi, Sanchez, Asslani) e un gol (Frattesi) firmati dai nuovi entrati, 4-0 ai salentini, otimo esordio di Audero in campionato. Così, anche il risentimento all'adduttore lungo della coscia destra, accusato da Calhanoglu che lo costringerà a saltare l'Atalanta, suscita una relativa preoccupazione, anche perché lo staff interista punta a recuperare sia il centrocampista sia Thuram per la gara di riotrno con l'Atlerico al Civitas Metropolitano (13 marzo). Ma Asllani è sempre più inseito nei meccanismi del centrocampo e Sanchez, alla prima partita intera da titolare, ha confermato una tesi calcisticamente manifesta: la classe, se uno non ce l'ha, non se la può dare. Sanchez ce l'ha. E si vede.