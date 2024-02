Calhanoglu sceglie lo stesso menù di Zielinski

MILANO - Hakan Calhanoglu, a riposo per un problemino muscolare alla coscia destra e già proiettato verso l'Atletico Madrid, ha approfittato per una cena chic: ieri sera è stato intercettato in centro a Milano a Terrazza Calabritto, il salotto gourmet di Enzo Politelli (in foto con Calha), in compagnia di un gruppo di amici. La curiosità? Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, suo prossimo compagno di squadra all'Inter da giugno, è un frequentatore abituale della sede napoletana del locale. Sapranno dove cenare insieme, tra qualche mese.