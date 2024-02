Inter, la moglie di Lautaro senza freni: "Non sono una mantenuta". E sul rinnovo...

Essere la moglie di un calciatore regala senza dubbio molti privilegi ma le etichette sono sbagliate nel mondo del calcio così come nella vita e lo sa bene Augustina Gandolfo , moglie di Lautaro Martinez che non accetta di essere menzionata solo come 'la moglie di...' : " Il termine Wags mi dà molto fastidio. Perché, allora, le mogli degli avvocati non le chiamano “fascicoline”? O quelle dei chirurghi “bisturine”? Il sottinteso è che siamo tutte delle scioperate e delle mantenute. È il concetto che mi fa male ", ha rivelato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi.

"I primi sei mesi in Italia un dramma"

Augustina ha lasciato l'Argentina a 21 anni e ha deciso di rimanere al fianco di Lautaro in Italia: "I primi sei mesi sono stati un dramma. Non sapevo cosa fare: all’università non mi tenevano buono neppure un esame dei venti che avevo fatto in Argentina. Stavo chiusa in casa, non studiavo e non lavoravo: per me era inconcepibile. Inoltre ero venuta con un po’ di risparmi, ma i pesos, in Italia, non valgono nulla. In poche settimane sono volati via. Così, un giorno, ho detto al mio fidanzato: “Lauti, i miei soldi sono finiti”. E lui: “Non ti preoccupare, non ti mancherà nulla”. Io ho sorriso, perché era una frase carina, ma dentro di me si è aperto un abisso".

Augustina, le parole sul rinnovo di Lautaro

Augustina non ha infatti mai voluto rinunciare alla sua indipendeza economica e per prima cosa ha deciso quindi di imparare la lingua: "Mi sono impadronita della lingua. Mi sono iscritta a una scuola di italiano: ci andavo cinque ore al giorno, tutti i giorni. Poi mi è venuta l’idea di aprire un ristorante. Nel frattempo, per avere dei soldi miei, ho fatto l’influencer e posato per dei marchi italiani", ha affermato l'argentina che ha poi rassicurato tutti i tifosi neazzurri sul futuro e sul rinnovo di contratto di Lautaro: "A Madrid vado spesso perché ci vive mia sorella. Qui stiamo benissimo".