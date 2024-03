Gol di Bisseck su assist di Bastoni: Inzaghi e quella scommessa con Parolo

Nel post partita di Bologna-Inter , mister Simone Inzaghi si è reso protagonista di un simpatico siparietto ai microfoni di DAZN, ricordando la scommessa fatta proprio in tv con Marco Parolo , suo ex centrocampista ai tempi della Lazio. Gol di Bisseck su assist di Bastoni , braccetto mancino per braccetto destro: questa la condizione che "costringerà" l'allenatore nerazzurro a pagare una cena ai suoi calciatori.

Simone Inzaghi e quella scommessa con Marco Parolo

Per chi studia il 3-5-2 e lavora costantemente sul trovare nuove soluzioni offensive, non può che essere una straordinaria soddisfazione veder segnare il proprio terzo di difesa, Bisseck, su assist dell'altro braccetto del pacchetto arretrato, Bastoni. Simone Inzaghi, nel dopo gara di Bologna-Inter, non ha nascosto questo sentimento ai microfoni di DAZN, tornando anche su una scommessa fatta in diretta tv con Marco Parolo poco tempo fa: "Il gol è una grandissima soddisfazione per me e per il mio staff, perché siamo arrivati a segnare dal braccetto sinistro al braccetto destro. La scommessa con Parolo? Dovremo trovare il tempo, ma a questi ragazzi gliene devo più di una di cena. Giocando così tanto, ogni 2-3 giorni, è difficile trovare un giorno per andare a cena tutti insieme, ma troveremo sicuramente l’occasione. Mi stanno regalando emozioni incredibili. Sapevo che Parolo sarebbe diventato un ottimo allenatore, ma sta facendo bene anche in televisione…”.