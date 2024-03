Scudetto Inter, quanti punti mancano e la data possibile: tutti i calcoli

L' Inter è sempre più vicina a vincere lo scudetto . La squadra di Simone Inzaghi , nonostante il pareggio contro il Napoli , resta avanti di 14 punti sui cugini del Milan , secondi in classifica. Ma in che momento la matematica permetterà ai nerazzurri di poter festeggiare il ventesimo titolo della sua storia?

Inter, quando l'aritmetica per lo scudetto?

Se il divario dovesse rimanere quello attuale (+14 punti), i festeggiamenti per lo scudetto potrebbero cominciare dopo la 34esima giornata del campionato di Serie A, in occasione della gara con il Torino (in programma nel weekend del 28 aprile): con quattro turni rimanenti (e dodici punti a disposizione) i rossoneri non riuscirebbero più a raggiungere la vetta della classifica. Attenzione anche l'incrocio con il Milan nella 33esima giornata: se il divario dovesse essere sempre di 14 punti e l'Inter uscisse vincitrice potrebbe festeggiare proprio dopo la stracittadina. Tutto, però, dipenderà dai prossimi risultati delle due squadre e di quelli della Juventus al terzo posto, che potrebbe superare gli uomini di Stefano Pioli da qui alla fine. In caso di parità di punti tra le prime due, invece, lo scudetto assegnato tramite spareggio con gara secca sul campo della squadra meglio posizionata per la classifica avulsa (eventuali rigori, senza supplementari).