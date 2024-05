Inzaghi dopo il Frosinone: "Per il futuro non vorrei rinunciare a una cosa"

Inzaghi e le risposte della squadra

"Stasera ho avuto ottime risposte, ma non ne avevo bisogno. Penso a elementi come Arnautovic o Buchanan che hanno fatto un grandissimo lavoro in allenamento, ma per colpa mia non sono riuscito a dargli lo spazio che meritavano. Sono contento per Sensi, si è allenato sempre al massimo. Il pensiero va a lui perché ha fatto sempre delle settimane perfette. Frattesi? Spero che possa confermarsi con questi numeri, poi dipenderà molto da lui. È arrivato all'Inter, si è inserito subito bene facendo ciò che doveva per arrivare al traguardo che tutti insieme abbiamo conquistato. Di questo gruppo non vorrei rinunciare a nessuno perché dopo una stagione del genere vanno fatti solo i complimenti a questi ragazzi".