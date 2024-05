Lautaro furioso, la dura replica: "Portaborracce al Mondiale? Ho portato altro"

Botta e risposta di fuoco tra Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, e il giornalista Riccardo Trevisani. Nel corso di un intervento a Cronache di spogliatoio Trevisani, in merito alla trattativa tra Lautaro e l'Inter per il rinnovo, tra le altre cose ha detto: "Quanto vale? Ma vale solo la stagione in cui ha fatto capocannoniere oppure anche il fatto che va al Mondiale a fare il portaborracce? Sennò vale tutto. Nel percorso del giocatore devi valutare: com'è la situazione in Champions League? 35 partite 6 gol, insomma... Ogni stagione ha un buco di 2 mesi e mezzo senza fare gol, insomma...". Parole che a Lautaro non sono piaciute.