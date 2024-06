Sanchez saluta l'Inter e punta ad un campionato top: ecco dove può andare

Alexis Sanchez sta decidendo con calma il suo futuro. L'attaccante cileno, in scadenza di contratto con l'Inter, ha ricevuto tantissime offerte anche dall'estero, ma già da un pò di tempo è stato molto chiaro con le sue corteggiatrici: vuole vivere ancora un'esperienza importante, possibilmente in un campionato top. «Valuto tutte le proposte, sono tranquillo - ha raccontato in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Tercera -. Mi piace il calcio. Voglio giocare in un posto dove mi amano e mi apprezzano. La mia volontà è quella di continuare in Europa, questa è la mia idea».