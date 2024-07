Ufficiale, Inzaghi rinnova: "All'Inter mi sento a casa"

Inter, ufficiale il rinnovo di Inzaghi: il comunicato

"FC Internazionale Milano - si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro - è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2026". Un annuncio che segue le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal neo presidente Marotta, che non ha nascosto la sua soddisfazione per aver raggiunto l'intesa con l'ex tecnico della Lazio: "Insieme a noi, a guidare la squadra campione d'Italia, avremo ancora mister Simone Inzaghi: voglio comunicarvi ufficialmente che il rapporto con Simone continuerà fino al 2026, nella speranza di proseguire ancora oltre. Simone è il nostro condottiero. In questi tre anni ha consolidato la sua leadership, plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza, garantendo all'Inter un calcio moderno e spettacolare. Ha creato un gruppo capace di rispecchiare i valori più autentici dello sport, conquistando meravigliosi trofei e valorizzando tantissimi giocatori".

Inzaghi: "Felicissimo del rinnovo, mi sento a casa"

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa a margine del prolungamento di contratto con l'Inter di Oaktree, ripercorrendo i successi della passata stagione: "Sono felicissimo, ringrazio la società, il presidente, tutti i dirigenti. Mi sento a casa, mi sento apprezzato ed è questa la cosa che conta più di tutti. Non siamo mai stati lontani in questo mese e mezzo da quando è finito il campionato. L'obiettivo? Sarà quella di migliorarsi, nell'impegno e nel lavoro quotidiano. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario ma sappiamo che quest'anno ci aspettano tutti e ci sarà l'obbligo di migliorarsi. La seconda stella è arrivata, adesso penso che il nostro obiettivo sarà fare felici i tifosi. Sono passati 80 giorni, sono stato in vacanza ed è stato bellissimo vedere tanti tifosi dell'Inter contenti. La seconda stella è di tutti quanti, siamo stati un corpo unico e dovremo esserlo anche l'anno prossimo, vorremmo ripetere il cammino".