Pisa-Inter 1-1 in amichevole: Bisseck salva Inzaghi nel derby con Pippo

PISA - L'Inter non va oltre l'1-1 in un'amichevole contro il Pisa giocata all'Arena Garibaldi. Nel derby dei fratelli Inzaghi, un gol di Bisseck in pieno recupero (96') salva i nerazzurri di Simone, dopo che i toscani allenati da Filippo erano passati in vantaggio nei minuti finali del primo tempo con Piccinini. Per i campioni d'Italia in carica anche un palo di Frattesi, mentre i toscani hanno sfiorato il raddoppio colpendo un legno con Touré. L'Inter tornerà in campo contro l'Al-Ittihad a Monza il 7 agosto prima di chiudere con l'ultimo test estivo domenica 11 agosto contro il Chelsea a Stamford Bridge.