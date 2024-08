Inter, stop in amichevole con l'Al Ittihad: doppietta di Diaby, Inzaghi ko

Prima sconfitta precampionato per l' Inter di Simone Inzaghi , battuta per 2-0 a Monza in amichevole dall' Al Ittihad di Karim Benzema . Ko e dita incrociate: De Vrij si è fatto male a partita finita, da valutare le sue condizioni.

Decide Diaby

Il granda protagonista della serata è stato Moussa Diaby, che ha realizzato una doppietta punendo due sbavature di Bastoni. A dieci giorni dall'inizio del campionato, una battuta d'arresto che non può essere vissuta come un dramma, dato che nella ripresa è stata rivoluzionata l'intera squadra, ma dalla quale i nerazzurri dovranno ripartire per capire cosa non ha funzionato in vista del sempre più imminente inizio del campionato.