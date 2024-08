Genoa-Inter comincia in ritardo per un piccolo problema tecnico: cosa è successo

La prima partita dei campioni d'Italia in carica dell' Inter contro il Genoa in quel del Marassi è cominciata con qualche minuto di ritardo a causa di un problema tecnico riguardante la squadra arbitrale.

Genoa-Inter comincia in ritardo: ecco perché

Il microfono dell'assistente Passeri, infatti, ha avuto qualche problema al momento dell'ingresso in campo delle squadre e per qualche minuto i giocatori già schierati in campo hanno dovuto attendere a calciare il primo pallone della partita per permettere di sistermare questo "piccolo" dettaglio.