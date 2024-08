Inter, Lautaro Martinez salta la rifinitura: in dubbio per il Lecce

MILANO - Dopo il pareggio sul campo del Genoa, l'Inter è pronta all'esordio a San Siro. I nerazzurri affronteranno sabato, alle 20:45 il Lecce (reduce dal pesante ko casalingo contro l'Atalanta). Simone Inzaghi deve risolvere il dubbio relativo a Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, che ha giocato dal primo minuto a Genova nonostante non avesse giocato nessuna amichevole dopo il rientro dalla vacanze post vittoria della Copa America, nella seduta di allenamento tenutasi oggi a San Siro il "Toro" non è sceso in campo per un affaticamento muscolare agli adduttori.