Inzaghi: "Taremi poco appariscente ma utile, vi spiego come sta Lautaro"

Inzaghi su Lautaro e il turnover

A Sky Sport, l'allenatore dei nerazzurri ha aggiunto: "Per quanto riguarda Lautaro, con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo. Siamo alle prime partite ed è normale. Ora proveremo a recuperarlo per venerdì, vedremo di giorno in giorno. Turnover? Ho la possibilità di scegliere, per ora con una partita a settimana possiamo lavorare con continuità bene come dico io. Sono tutti ragazzi seri".

Inzaghi su Taremi

Inzaghi ha poi concluso: "Noi dobbiamo guardare a noi, le altre squadre si stanno rinforzando tutte e sarà difficile. Ad agosto è difficile giocare perché fa caldissimo e fai fatica anche con squadre come Genoa e Lecce. Non dobbiamo essere ancorati a Lautaro, Barella e Calhanoglu. L'anno scorso abbiamo vinto con tutta la rosa. Oggi Taremi ha fatto bene, è stato poco appariscente, ma sempre al servizio della squadra".