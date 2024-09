Inter, ufficiale il rinnovo di Asllani: "Felice di continuare"

Tramite un comunicato ufficiale, l' Inter comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto di Kristjan Asllani precedentemente in scadenza il 30 giugno 2027. Ecco quanto si legge nella nota del club nerazzurro: "Spirito di sacrificio e intelligenza tattica. Kristjan Asllani ha unito queste caratteristiche nelle ultime due stagioni e continuerà a farlo ancora. Il centrocampista albanese e l'Inter si sono legati fino al 2028".

Asllani: "Felice di continuare"

"Ciao ragazzi, sono contentissimo di continuare questa avventura con voi e ci vediamo presto a San Siro, ciao", così Asllani tramite il canale X dell'Inter ha salutato i tifosi nerazzurri dopo l'annuncio del rinnovo.

L'esperienza nerazzurra di Asllani

"Quella di Kristjan in nerazzurro è una storia segnata dal destino, a cominciare dal giorno di nascita che è lo stesso dell’Inter: il 9 marzo" - queste le parole al miele per il centrocampista da parte dell'Inter nel comunicato in cui ne annuncia il rinnovo contrattuale. Asllani ha vestito la maglia nerazzurra in 63 occasioni, segnando un gol e contribuendo alla vittoria di due Supercoppe italiane, una Coppa Italia e lo storico Scudetto della seconda stella nella stagione 23/24. Grazie alle sue prestazioni con la squadra milanese ha conquistato anche la Nazionale albanese, con la quale è sceso in campo 25 volte segnando 2 reti.