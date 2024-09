Inter, Inzaghi sul derby: "Il Milan ha meritato. Raramente ci è successo di..."

Inter, Inzaghi: "La sconfitta brucia"

Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito ai microfoni di DAZN: "Non eravamo lucidi, i due gol che abbiamo concesso ne sono la testimonianza. Dovevamo fare di più, io per primo perché sono l'allenatore. Siamo amareggiati, ora dobbiamo lavorare e analizzare. Stasera non abbiamo mai dimostrato di essere squadra come siamo stati in questi 3 anni". In conclusione: "Oltre ai particolari la sensazioni è che eravamo vuoti di testa perché di solito facciamo meglio. La sconfitta brucia, cercheremo di prendere qualcosa di positivo. Dobbiamo capire tutti insieme dove e cosa abbiamo sbagliato. Dispiace perché avevo visto bene i ragazzi in questi giorni".