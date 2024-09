Giorgia Rossi e la battuta in diretta di Lautaro a Vieri: "Bobo, non ce la faccio"

Uno stravolto Lautaro Martinez si è presentato in diretta tv a Dazn nel post partita di Inter-Milan e si è assunto buona parte della responsabilità per la sconfitta dell'Inter. La giornalista Giorgia Rossi, che conduceva il post partita, ha provato a tirarlo su di morale visto che, con un gol, avrebbe superato Vieri a 103 gol e gli ha detto: "Non hai voluto superarlo dai, visto che siete pari pari" ma Lautaro, nel rispondere, ha confermato il suo momento difficile.