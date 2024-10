“Il futuro di Inzaghi sarà al Manchester United”

Dall'Inghilterra: Simone Inzaghi sarà il nuovo manager del Manchester United

Simone Inzaghi corteggiato dal Manchester United. Secondo la stampa inglese, il tecnico dell'Inter sarebbe in cima al taccuino della dirigenza dei Red Devils per il dopo Ten Hag. Complice un'ultima stagione caratterizzata da alti e bassi, resa solo meno amara dalla vittoria in FA Cup contro i rivali del Manchester City, il manager olandese potrebbe salutare la panchina di Old Trafford nell'estate 2025. Umiliato dal Tottenham nell'ultimo turno di Premier League, l'ex Ajax sarà valutato da Sir Jim Ratcliffe già nella prossima sosta dedicata alle nazionali. Al momento, non sono previsti cambi in corsa, ma il futuro appare quanto mai incerto. Le pagine dell'edizione odierna del Daily Star spingono per un approdo di Simone Inzaghi all'ombra del "Teatro dei Sogni", ma se ne riparlerà soltanto alla fine dell'annata corrente. Si preannuncia un'estate bollente.