Inzaghi si gode i bomber di scorta dell'Inter: "Bene Taremi e Arnautovic"

"Taremi e Arnautovic hanno fatto bene"

Questa l'analisi di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto una partita seria. La Stella Rossa è venuta con l'idea di difendersi, ci siamo sbloccati subito con Hakan, stavamo per fare il 2-0 e qualcosa abbiamo rischiato, ma nel secondo tempo, a parte cinque minuti, è andato tutto bene dopo il raddoppio. È una vittoria che ci voleva dopo l’ottima prova di Manchester. Ho ricevuto molte risposte. C’è soddisfazione. Taremi e Arnautovic? Devo fare delle scelte per il bene dell’Inter. Hanno fatto bene, come tanti altri che hanno giocato meno. E’ confortante per un allenatore. perché c’era poco tempo per centrarci sulla partita contro la Stella Rossa. Quanti gol servono dai bomber di scorta? Non so il numero preciso, ma ci possono aiutare tanto. Abbiamo due attaccanti come Lautaro e Thuram che stanno giocando di più, ma io sono soddisfatto di tutti per come lavorano ad Appiano".