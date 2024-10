Messi esalta Lautaro per il Pallone d'Oro: "Lo merita più di tutti"

Se Neymar sta dalla parte di Vinicius per il Pallone d'Oro, Lionel Messi supporta Lautaro Martinez per la vittoria finale. Dopo la vittoria per 6-0 dell'Argentina contro la Bolivia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, in cui la Pulce ha brillato con una tripletta e due assist, ha esaltato l'ultima annata dell'attaccante dell'Inter.