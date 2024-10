Inter, Inzaghi perde Calhanoglu e Acerbi: in dubbio per la Juve

Brutte notizie per Simone Inzaghi, sfortunato nel primo tempo di Roma-Inter. Il tecnico nerazzurro, nel giro di pochi minuti, ha perso per infortunio Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, costretti ad abbandonare il terreno di gioco per i rispettivi problemi muscolari. Entrambi, in attesa dell'esito degli esami strumentali, sono da ritenere in dubbio per il big match con la Juventus.