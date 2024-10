Barella: "Un onore essere in un'Inter vincente. Il momento più bello..."

Barella: "Un onore essere arrivato in un'Inter vincente"

Nicolò Barella, punto di riferimento dell'Inter e dell'Italia di Luciano Spalletti, è ormai da anni un elemento imprescindibile per Simone Inzaghi, che ha costruito la mediana senza mai rinunciare alle caratteristiche dell'ex Cagliari: "Nel nostro percorso ovviamente ci sono state vittorie e sconfitte - ha sottolineato Barella - ma anche quelle ci hanno aiutato a crescere e migliorare, a capire cosa significa vestire questa maglia e vincere trofei per questi tifosi. Per me è un onore essere arrivato in un momento della storia dell’Inter in cui si sono vinti tanti trofei, anche perché non è scontato riconfermarsi ogni anno. Il momento più bello? Il primo gol in campionato contro il Verona. Era passato un po’ di tempo da quando ero arrivato all’Inter e lo aspettavo tantissimo".

In allenamento, non mancano di certo le sfide con i compagni di squadra e di Nazionale: "Con Bastoni, Dimarco e Darmian ci sfidiamo spesso. Siamo competitivi e ci piace sfidarci sul campo".