Marotta risponde a Thiago Motta: "Inter favorita? La Juve non è il Borgorosso"

Inter, le parole di Marotta

Queste le sue parole a Sky Sport: "Juventus, Milan e Inter sono obbligate a lottare per vincere. La Juve non è il Borgorosso, non solo è favorita ma è una delle autentiche favorite per lo scudetto. Questa è una stagione dove c'è tanta compressione agonistica. Capita perché si è anche conclusa la stagione precedente con altre competizioni, come Lautaro con la Copa America. Ha giocato la prima partita con la squadra ed era una gara ufficiale, in campionato. Non è facile gestire tutti gli impegni. Dobbiamo trovare una soluzione, anche se non è facile. Ma sono troppi gli infortuni, anche in Nazionale. Lo sforzo agonistico è molto alto, il dispendio di energie è molto elevato".