Pallone d'Oro, Lautaro deluso del settimo posto: "Mi aspettavo di più"

Non si placano le polemiche per la classifica finale del Pallone d'Oro 2024. Non solo il Real Madrid, che ha disertato la cerminonia di premiazione a Parigi in disaccorso con la scelta di non consegnare il riconoscimento a Vinicius preferendogli Rodri. Al termine di Empoli-Inter, Lautaro Martinez, autore del gol del 3-0 con cui i nerazzurri hanno chiuso i conti, ha parlato a Dazn: "Sinceramente mi aspettavo di più, ma io lavoro per l'Inter e per l'Argentina e delle volte questi premi non vengono dati in modo giusto. Io sono contento perché sto tornando in forma, sono arrivato in ritardo dopo una lunga stagione e la Copa America. Lavoriamo tutti per dare il massimo in campo, dobbiamo continuare su questa strada perché il campionato è lungo".